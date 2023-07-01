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«Ливерпуль» стал ближе к подписанию Кефрена Тюрама

01 Июля 2023 • 21:56 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам приближается к переезду в Англию.

«Ливерпуль» намерен значительно усилить среднюю линию, и 22-летний француз с начала лета считается одной из приоритетных целей клуба. По сведениям журналиста Руди Галетти, английский гранд начал усиленную работу над подписанием Тюрама. Игрок стал ближе к переходу в команду Юргена Клоппа.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, после успешного сезона в «Ницце» стоимость Кефрена Тюрама выросла с 32 до 40 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Ранее в числе претендентов на полузащитника фигурировал «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Июля 2023 в 23:49
а дети Тюрама неплохо себя проявляют)
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