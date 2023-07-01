«Ливерпуль» стал ближе к подписанию Кефрена Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам приближается к переезду в Англию.

«Ливерпуль» намерен значительно усилить среднюю линию, и 22-летний француз с начала лета считается одной из приоритетных целей клуба. По сведениям журналиста Руди Галетти, английский гранд начал усиленную работу над подписанием Тюрама. Игрок стал ближе к переходу в команду Юргена Клоппа.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, после успешного сезона в «Ницце» стоимость Кефрена Тюрама выросла с 32 до 40 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Ранее в числе претендентов на полузащитника фигурировал «ПСЖ».