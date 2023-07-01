«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Онана

«Манчестер Юнайтед» не может достичь компромисса с «Интером» в сделке по Андре Онана.

Камерунский голкипер рассматривается «красными дьяволами» в качестве преемника Давида де Хеа. По некоторой информации, английский клуб готов заплатить за Онана порядка 50 млн евро, однако условия трансфера по-прежнему не согласованы. По сведениям Mirror Sport, «Интер» запрашивает сумму, которую «Манчестер Юнайтед» не может себе позволить из-за ограничений финансового фэйр-плей. Вероятно, Эрику тен Хагу придётся искать новую кандидатуру на позицию вратаря.

Напомним, что в пятницу интерес «Манчестер Юнайтед» к Андре Онана подтвердил гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.