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«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Онана

01 Июля 2023 • 21:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» не может достичь компромисса с «Интером» в сделке по Андре Онана.

Камерунский голкипер рассматривается «красными дьяволами» в качестве преемника Давида де Хеа. По некоторой информации, английский клуб готов заплатить за Онана порядка 50 млн евро, однако условия трансфера по-прежнему не согласованы. По сведениям Mirror Sport, «Интер» запрашивает сумму, которую «Манчестер Юнайтед» не может себе позволить из-за ограничений финансового фэйр-плей. Вероятно, Эрику тен Хагу придётся искать новую кандидатуру на позицию вратаря.

Напомним, что в пятницу интерес «Манчестер Юнайтед» к Андре Онана подтвердил гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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