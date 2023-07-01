Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» - раскрыта зарплата немца

Атакующий полузащитник Кай Хаверц, перешедший из «Челси» в «Арсенал» этим летом, стал самым высокооплачиваемым игроком «канониров». Как стало известно журналистам Bild, заработная плата немца составит 20 миллионов евро в год.

До трансфера Хаверца больше всех в «Арсенале» зарабатывал полузащитник Томас Парти. Оклад хавбек составляет 12 миллионов евро.

Трансфер Кая обошелся «канонирам» в 70 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне АПЛ Хаверц сыграл 35 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.