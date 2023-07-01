Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально

01 Июля 2023 • 19:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Бывший полузащитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил профессиональную карьеру. Об этом 33-летний футболист сам написал в соцсетях, отмечая, что решению поспособствовали его многочисленные травмы.

Клеверли – воспитанник «Манчестер Юнайтед», его взрослая карьера стартовала именно с этого клуба. Всего в рядах «красных дьяволов» англичанин находился до 2015 года, несколько раз уходил из «МЮ» в аренду.

С 2015 по 2017 годы правами на игрока обладал «Эвертон», с 2017 по 2023 год Клеверли выступал за «Уотфорд».

В 2012-2013 годах хавбек провёл свыше 10 матчей за национальную сборную Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уотфорд Манчестер Юнайтед Том Клеверли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Онана
19:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» - раскрыта зарплата немца
19:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально
19:17 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев: «Мудрик - просто футболист, а не звезда»
18:24 · Англия. Премьер-лига
Коуди пополнил состав «Лестера» официально
17:26 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём интересен трём европейским клубам слухи
16:29 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании нападающего сборной Португалии U21 официально
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании контракта с молодым португальцем
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о новом трансфере официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Англии
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выставит ещё двух игроков на продажу
13:17 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс рассказал, почему выбрал «Астон Виллу»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на нового вратаря
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Кейну
Все новости
Рекомендуем