Бывший полузащитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил профессиональную карьеру. Об этом 33-летний футболист сам написал в соцсетях, отмечая, что решению поспособствовали его многочисленные травмы.

Клеверли – воспитанник «Манчестер Юнайтед», его взрослая карьера стартовала именно с этого клуба. Всего в рядах «красных дьяволов» англичанин находился до 2015 года, несколько раз уходил из «МЮ» в аренду.

С 2015 по 2017 годы правами на игрока обладал «Эвертон», с 2017 по 2023 год Клеверли выступал за «Уотфорд».

В 2012-2013 годах хавбек провёл свыше 10 матчей за национальную сборную Англии.