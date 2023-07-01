Бывший полузащитник лондонских «Арсенала» и «Челси», «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас в своих социальных сетях объявил о решении завершить карьеру профессионального футболиста.

«С большой грустью сообщаю, что настало время повесить бутсы на гвоздь. Это был путь, который я никогда не забуду. Спасибо всем людям, которые помогали мне, моим товарищам по команде, тренерам, директорам, президентам, болельщикам и моему агенту, всей моей семье: от родителей – до сестры, жены и детей, которые всегда давали мне советы», - пишет испанец.

Последним клубом в карьере испанца был итальянский «Комо» из Серии Б, за который он выступал с 2022 года. В дальнейшем экс-футболист перейдёт на тренерскую должность в этой команде.

Фабрегас известен каждому болельщику «канониров» - он провёл в «Арсенале» восемь лет взрослой карьеры, которая началась в 2003 году. С 2011 по 2014 годы выступал за «Барселону». В 2014 году вернулся в Лондон, где до 2019 года был игроком «Челси». С 2019 по 2022 годы являлся игроком «Монако».