Экс-игрок «Локомотива» Алиев: «Мудрик - просто футболист, а не звезда»

Экс-футболист сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал, что думает о полузащитнике лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Я его звездой не считаю. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Сейчас - он просто футболист», - передает слова Александра SportNews.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Сделка обошлась лондонскому клубу в 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в качестве бонусных выплат.