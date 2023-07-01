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Коуди пополнил состав «Лестера» официально

01 Июля 2023 • 18:24 Комментировать

Центральный защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди официально продолжит карьеру в «Лестере». Об усилении сообщает пресс-служба «лис».

По информации Transfermarkt, «волки» заработали на продаже игрока 8,7 млн евро. Защитник подписал с новым клубом контракт до окончания сезона-2025/26.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Лестеру» не повезло покинуть АПЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице.

30-летний Коуди провёл сезон-2022/23 в аренде в «Эвертоне», которому удалось опередить «Лестер» на одну строчку и остаться в Премьер-лиге.

Ранее «Лестер» объявил о подписании экс-игрока «Тоттенхэма» Гарри Уинкса.

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Евро-Футбол.Ру,
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