Центральный защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди официально продолжит карьеру в «Лестере». Об усилении сообщает пресс-служба «лис».
По информации Transfermarkt, «волки» заработали на продаже игрока 8,7 млн евро. Защитник подписал с новым клубом контракт до окончания сезона-2025/26.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Лестеру» не повезло покинуть АПЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице.
30-летний Коуди провёл сезон-2022/23 в аренде в «Эвертоне», которому удалось опередить «Лестер» на одну строчку и остаться в Премьер-лиге.
Ранее «Лестер» объявил о подписании экс-игрока «Тоттенхэма» Гарри Уинкса.
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