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Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём интересен трём европейским клубам слухи

01 Июля 2023 • 17:26 Комментировать

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По сведениям Fussball News, в услугах 23-летнего игрока сборной Дании заинтересованы немецкий «Лейпциг», итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл». Источник сообщает, что последние два клуба могут направить официальное предложение «Айнтрахту» уже в ближайшие дни.

Отмечается, что клуб из Франкфурта намерен выручить за трансфер атакующего хава 30-40 миллионов евро, однако 15% от всей суммы сделки получит «Брондбю», бывшая команда футболиста.

В прошедшей кампании Линдстрём сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Йеспер Линдстрем трансферы футбола - лето 2023
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