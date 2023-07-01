Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По сведениям Fussball News, в услугах 23-летнего игрока сборной Дании заинтересованы немецкий «Лейпциг», итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл». Источник сообщает, что последние два клуба могут направить официальное предложение «Айнтрахту» уже в ближайшие дни.

Отмечается, что клуб из Франкфурта намерен выручить за трансфер атакующего хава 30-40 миллионов евро, однако 15% от всей суммы сделки получит «Брондбю», бывшая команда футболиста.

В прошедшей кампании Линдстрём сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.