Нападающий Диегу Морейра перебрался из «Бенфики» в «Челси». Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. 18-летний футболист перешел в стан «синих» на правах свободного агента. По данным авторитетного портала Transfermarkt, контракт Морейры с «Челси» рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 30 матчах за вторую команду «Бенфики», забил четыре гола и записал на свой счет четыре результативные передачи. Трансферная стоимость португальца оценивается в два миллиона евро.

По итогам сезона-2022/23 лондонский «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.