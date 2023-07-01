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«Челси» объявил о подписании контракта с молодым португальцем

01 Июля 2023 • 14:34 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с португальским вингером Диего Морейрой.

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока молодёжной сборной Португалии сейчас оценивается в 2 миллиона евро.

Минувший сезон молодой футболист провёл в «Бенфике». За взрослую команду «орлов» Морейра успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата Англии «Челси» завершил на 12-м месте турнирной таблицы, не сумев пробиться в еврокубки. Ранее сообщалось, что состав «синих» также пополнил 18-летний Алекс Матос, перешедший из «Норвича».  

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Бенфика Челси трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Диего Морейра
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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