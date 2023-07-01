«Челси» объявил о подписании контракта с молодым португальцем

«Челси» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с португальским вингером Диего Морейрой.

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока молодёжной сборной Португалии сейчас оценивается в 2 миллиона евро.

Минувший сезон молодой футболист провёл в «Бенфике». За взрослую команду «орлов» Морейра успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата Англии «Челси» завершил на 12-м месте турнирной таблицы, не сумев пробиться в еврокубки. Ранее сообщалось, что состав «синих» также пополнил 18-летний Алекс Матос, перешедший из «Норвича».