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«Челси» объявил о новом трансфере официально

01 Июля 2023 • 14:33 Комментировать

18-летний атакующий полузащитник Диего Морейра, выступавший за лиссабонскую «Бенфику», переехал на Туманный Альбион. Новым местом работы вингера стал лондонский «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

Диего начал профессиональную карьеру в бельгийском «Стандарде», а летом 2020-го перебрался в Португалию. На счету полузащитника два поединка за взрослую команду «Бенфики».

Ранее было объявлено о переходе полузащитника Алекса Матоса в «Челси».

Лондонский коллектив в минувшем сезоне провально выступил в Английской премьер-лиге. «Синие» финишировали лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

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Челси трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Диего Морейра
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