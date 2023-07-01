«Манчестер Сити» выставит ещё двух игроков на продажу

«Манчестер Сити» может серьезно обновить состав команды в текущее трансферное окно. Согласно информации журналистов Manchester Evening News, в список потенциальных продаж добавлены еще два игрока. Речь идет о защитнике Кайле Уокере и полузащитнике Рияде Марезе.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовы расстаться с Бернарду Силвой и Эмериком Лапортом. Недавно из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону» перешел немецкий полузащитник Илкай Гюндоган.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы стала чемпионом АПЛ, обладателем кубка Англии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.