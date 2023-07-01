Тилеманс рассказал, почему выбрал «Астон Виллу»

Новичок «Астон Виллы» Юри Тилеманс, перешедший в бирмингемский клуб из «Лестера», объяснил свой выбор.

По словам бельгийского футболиста, перейти в «Астон Виллу» его убедил главный тренер «львов» Унаи Эмери.

«Его амбиции, его страсть и то, как он с руководит командой, произвели на меня впечатление и заставили присоединиться к «Астон Вилле», — цитирует Тилеманса Euro Foot.

В минувшем сезоне Тилеманс провёл за «Лестер» 37 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 25 миллионов евро, однако к «Астон Вилле» он присоединился на правах свободного агента.