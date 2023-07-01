«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на нового вратаря

Голкипер сборной Нидерландов и роттердамского «Фейеноорда» Юстин Бейло имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как информирует портал Goal.com, в услугах вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед», который расстался с испанцем Давидом де Хеа.

Ранее сообщалось о том, что в манкунианский гранд может перебраться вратарь миланского «Интера» Андре Онана, однако сделка сейчас на грани срыва. В связи с этим «красные дьяволы» начали подыскивать альтернативные варианты.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Бейло провел 25 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В 12 встречах Джастин сохранил ворота в неприкосновенности.