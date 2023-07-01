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«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Кейну

01 Июля 2023 • 13:01 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего. Как сообщает Jornal de Noticas, в поле зрения «красных дьяволов» находится форвард «Порту» Мехди Тареми. Он рассматривается в качестве альтернативы Гарри Кейну, если не получится договориться о трансфере с «Тоттенхэмом».

Сумма потенциального трансфера Тареми в стан «красных дьяволов» может составить порядка 20 миллионов евро. 30-летний иранец связан контрактными обязательствами с «Порту» до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Мехди принял участие в 33 поединках чемпионата Португалии, записав на свой счет 22 забитых мяча (семь – с пенальти) и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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