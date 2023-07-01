«Ливерпуль» близок к покупке новичка за 70 миллионов

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль».

Как информирует Sky Sport, в понедельник, 3 июля, футболист пройдет медицинское обследование в стане мерсисайдцев. После этого стороны подпишут трудовое соглашение.

Между «Ливерпулем» и Собослаи уже достигнута договоренность. Трансфер футболиста обойдется «красным» в 70 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Доминик принял участие в 46 поединках во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и 13 результативными передачами.