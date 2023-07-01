Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» близок к покупке новичка за 70 миллионов

01 Июля 2023 • 12:48 Комментировать

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль».

Как информирует Sky Sport, в понедельник, 3 июля, футболист пройдет медицинское обследование в стане мерсисайдцев. После этого стороны подпишут трудовое соглашение.

Между «Ливерпулем» и Собослаи уже достигнута договоренность. Трансфер футболиста обойдется «красным» в 70 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Доминик принял участие в 46 поединках во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
13:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Англии
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выставит ещё двух игроков на продажу
13:17 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс рассказал, почему выбрал «Астон Виллу»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на нового вратаря
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Кейну
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к покупке новичка за 70 миллионов
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал полузащитника
11:51 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа стал свободным агентом
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Джексон: «Всегда мечтал играть за такую команду, как «Челси»
10:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» объяснили, почему отказались от Райса 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали основного вратаря после ухода де Хеа 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать двух игроков
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 80 миллионов за полузащитника 2
Все новости
Рекомендуем