«Челси» подписал полузащитника

Воспитанник «Норвича» Алекс Матос, который играет на позиции атакующего полузащитника, перешел в лондонский «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров». Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.

Матос выступал за молодежную команду «Норвича» с 2017 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет один гол и три результативные передачи.

«Челси» провально выступил в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги. Лондонский коллектив набрал всего 44 очка в 38 играх и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.