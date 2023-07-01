Лондонская распродажа: «Челси» зарабатывает на уходе игроков, чтобы подписать новых

По ходу прошлого сезона безумные закупки «Челси» стали мемом, и состав лондонцев разбух. В начале текущего трансферного окна «синие» продают игроков и делают это успешно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает трансферную активность «Челси».

После интенсивной закупки по ходу прошлого сезона было очевидно, что этим летом «Челси» придётся вести активную распродажу. Эту задачу осложнял факт смены тренера, ведь Маурисио Почеттино мог отказываться от игроков либо ещё не видя их, либо после начала тренировок. Однако во втором случае был риск выручить меньшие суммы. В итоге «Челси» решил начать распродажу до возобновления тренировок.

Усиление конкурентов

Больше всего денег в Англии, так что с целью заработка денег футболистов стоит продавить именно в этот чемпионат. Оборотная сторона этой практики – усиление конкурентов по Премьер-лиге, но «Челси» это не испугало. «Cиние» уже продали двоих футболистов в два сильнейших клуба Англии по итогам прошлого сезона.

Матео Ковачич перебрался в «Манчестер Сити» за чуть более 29 млн евро. У хорвата через год завершался контракт с «Челси», так что логика в этом уходе есть. Справедливости ради стоит отметить, что Ковачич выглядел игроком, который может быть полезен Почеттино. Однако с учётом срока контракта «синие» решили не рисковать.

Тем интереснее выглядит продажа Кая Хаверца в «Арсенал». За немца «Челси» выручил 70 млн евро, и в списке ушедших футболистов это второй по стоимости в истории клуба. Дороже «пенсионеры» продали только Эдена Азара. Хаверц точно не был плохим игроком для «Челси», просто у него страдала реализация в роли центрального нападающего. Немца можно было использовать в оттяжке, но там у «синих» и так хватает исполнителей. При этом «Челси» явно хотел выручить за игрока побольше денег. По слухам, Томас Тухель хотел позвать Хаверца в «Баварию», но мюнхенцы не были готовы столько платить.

Судя по всему, на днях эту компанию пополнит Мэйсон Маунт. По данным Фабрицио Романо, англичанин перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за 69,5 млн евро. Маунту осталось только пройти медосмотр.

Саудовские деньги

«Челси» неплохо воспользовался новым трендом – закупками клубов из Саудовской Аравии. В «Аль-Хиляль» отправился Калиду Кулибали за 23 млн евро, а в «Аль-Ахли» перешёл Эдуар Менди за 18,5 млн евро.

Неплохо выручить более 40 млн за игроков, которых в «Челси» не рассматривали в качестве основных. Защитник не смог за сезон стать игроком основы, а вратарь уступил место Кепа Аррисаюалаге. Оба сенегальца не молоды, так что «синие» явно отпустили их без сожаления.

Открытым остаётся вопрос будущего Хакима Зиеша. По данным всё того же Романо, «Челси» и «Аль-Наср» согласовали условия перехода марокканца, но тот провалил медосмотр в клубе Роналду. В связи с этим трансфер пока поставлен на паузу.

Ещё в Саудовскую Аравию отправился Н’Голо Канте, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Однако француз ушёл бесплатно, так что тут заработать не получилось.

Ещё ряд трансферов

Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Милане». Англичанин, по имеющейся информации, уже подписал контракт с «Миланом», так что осталось дождаться только официального подтверждения. Сумма трансфера составит порядка 16 млн евро.

В ближайшее время «Челси» может проститься с двумя испанцами. Сесар Аспиликуэта после 11 лет в Лондоне близок к переходу в миланский «Интер». Испанец якобы уже попрощался с одноклубниками.

Непонятна судьба Марка Кукурельи, за которого прошлым летом «Челси» вывалил кучу денег. Первый сезон в Лондоне испанец провалил, и теперь ходят разговоры, что он может уйти. Сообщалось о возможной аренде в «Атлетико», но агент игрока пока публично опровергает эти слухи.

Новые приобретения

И всё же «Челси» продолжает усиливаться. В ближайшее время ожидаются два новичка. Лондонцы лидируют в гонке за Мосеса Кайседо из «Брайтона», тем более что конкуренты, кажется, отпали.

Кроме того, Николас Джексон близок к переходу из «Вильярреала» в «Челси», чтобы стать ударным форвардом команды.

Ушли Заработок с продажи Кай Хаверц «Арсенал» 70 млн евро Матео Ковачич «Манчестер Сити» 29 млн евро Калиду Кулибали «Аль-Хиляль» 23 млн евро Эдуар Менди «Аль-Ахли» 18,5 млн евро Рубен Лофтус-Чик «Милан» 16 млн евро Н'Голо Канте «Аль-Иттихад» Свободный агент



Роман Андреев