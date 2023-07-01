Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа стал свободным агентом

01 Июля 2023 • 11:51 Комментировать

Звездный испанский голкипер Давид де Хеа сегодня, 1 июля, стал свободным агентом. У вратаря истек срок действия трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа долгое время вел переговоры с «красными дьяволами» о пролонгации сотрудничества, однако стороны так и не смогли достичь договоренности. При этом не исключено, что Давид останется в манкунианском клубе. Руководство клуба намерено предпринять еще одну попытку договориться с футболистом.

Напомним, что де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В минувшем сезоне испанец сыграл в АПЛ 38 матчей и пропустил 43 мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Кейну
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к покупке новичка за 70 миллионов
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал полузащитника
11:51 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа стал свободным агентом
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Джексон: «Всегда мечтал играть за такую команду, как «Челси»
10:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» объяснили, почему отказались от Райса 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали основного вратаря после ухода де Хеа 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать двух игроков
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 80 миллионов за полузащитника 2
09:04 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты детали одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
08:14 · Англия. Премьер-лига
Джеррард нашёл новый клуб
07:52 · Англия. Премьер-лига
Пулишич готов играть только за один клуб
Все новости
Рекомендуем