Де Хеа стал свободным агентом

Звездный испанский голкипер Давид де Хеа сегодня, 1 июля, стал свободным агентом. У вратаря истек срок действия трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа долгое время вел переговоры с «красными дьяволами» о пролонгации сотрудничества, однако стороны так и не смогли достичь договоренности. При этом не исключено, что Давид останется в манкунианском клубе. Руководство клуба намерено предпринять еще одну попытку договориться с футболистом.

Напомним, что де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В минувшем сезоне испанец сыграл в АПЛ 38 матчей и пропустил 43 мяча.