«ПСЖ» ведёт переговоры с суперзвездой АПЛ

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать игроком французского «ПСЖ». Как сообщает Sports Zone, владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с семьей 29-летнего футболиста.

«ПСЖ» рассчитывает подписать англичанина этим летом. Трансфер одобрил испанский специалист Луис Энрике, которые в ближайшие дни займет пост главного тренера команды.

Главными конкурентами «ПСЖ» в борьбе за Кейна считаются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета следующего года. Трансферный ценник форварда – 90 миллионов евро.

«Бавария» готовит новое предложение по Кейну