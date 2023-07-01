Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» ведёт переговоры с суперзвездой АПЛ

01 Июля 2023 • 11:23 Комментировать

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать игроком французского «ПСЖ». Как сообщает Sports Zone, владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с семьей 29-летнего футболиста.

«ПСЖ» рассчитывает подписать англичанина этим летом. Трансфер одобрил испанский специалист Луис Энрике, которые в ближайшие дни займет пост главного тренера команды.

Главными конкурентами «ПСЖ» в борьбе за Кейна считаются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета следующего года. Трансферный ценник форварда – 90 миллионов евро.

«Бавария» готовит новое предложение по Кейну

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Кейну
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к покупке новичка за 70 миллионов
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал полузащитника
11:51 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа стал свободным агентом
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Джексон: «Всегда мечтал играть за такую команду, как «Челси»
10:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» объяснили, почему отказались от Райса 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали основного вратаря после ухода де Хеа 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать двух игроков
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 80 миллионов за полузащитника 2
09:04 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты детали одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
08:14 · Англия. Премьер-лига
Джеррард нашёл новый клуб
07:52 · Англия. Премьер-лига
Пулишич готов играть только за один клуб
Все новости
Рекомендуем