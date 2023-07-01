Джексон: «Всегда мечтал играть за такую команду, как «Челси»

Сенегальский нападающий Николас Джексон высказался о своём переходе в «Челси» из «Вильярреала».

Футболист признался, что очень хотел перейти в такой большой клуб, как «Челси». По словам Джексона, когда у него появился вариант с трансфером в лондонский клуб, он не сомневался в своём выборе.

«Я хотел присоединиться к большой команде, а «Челси» — одна из лучших команд в мире, к тому же я наблюдал за ними с детства. Я наблюдал за Демба Ба, Дидье Дрогба, Николя Анелька. Я всегда мечтал играть за такую команду, как эта», — цитирует Джексона официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что за 22-летнего нападающего «Челси» заплатит 37 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 30 миллионов. Контракт Джексона с лондонским клубом рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Вильярреал» 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.