В «Манчестер Сити» объяснили, почему отказались от Райса

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Если посмотреть на наш проект, то будет видно, что в самом начале мы нуждались в изменениях и вложениях. Но сейчас уже нет. В последние пять лет мы далеки от больших денежных трат. Мы имеем платформу, которую нужно использовать с умом. Если нас не устраивают условия сделки, мы от нее отказываемся», - передает слова Сориано 90min.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.