В «Манчестер Юнайтед» выбрали основного вратаря после ухода де Хеа

Трансфер голкипера миланского «Интера» Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Согласно данным Inews, у «красных дьяволов» возникли финансовые трудности из-за грядущего подписания полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

В связи с этим главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение доверить место в воротах Дину Хендерсону. Напомним, что первый номер «Юнайтед» Давид де Хеа покинул клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Хендерсон выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». 26-летний голкипер провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых пропустил 31 мяч.