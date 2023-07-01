«Манчестер Сити» готов продать двух игроков

В «Манчестер Сити» приняли решение расстаться с двумя футболистами. Как информирует Manchester Evening News, руководство «горожан» открыто для переговоров по трансферам полузащитника Бернарду Силвы и защитника Эмерика Лапорта.

На португальца уже есть потенциальные покупатели. В услугах Бернарду заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, а также каталонская «Барселона». По Лапорту пока неизвестно, кто готов подписать его этим летом.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Премьер-лиги, обладателями кубка Англии и триумфаторами Лиги чемпионов.