«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом

«Челси» позволит защитнику Сесару Аспиликуэте разорвать действующий контракт с клубом и перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас всё готово для перехода 33-летнего испанца в команду из Мадрида.

Напомним, действующий контракт Аспиликуэты с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Футболист защищает цвета лондонского клуба с 2012 года, ранее он выступал за «Марсель» и «Осасуну». Портал Transfermafkt оценивает игрока сборной Испании в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Аспиликуэта провёл в составе «синих» 32 матча, не отметившись в них результативными действиями.