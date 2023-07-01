«Челси» предложил 80 миллионов за полузащитника

Лондонский «Челси» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Как информирует Evening Standard, руководство «пенсионеров» готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста 80 миллионов фунтов.

Ранее столичный клуб предлагал за Кайседо 60 миллионов, однако «Брайтон» не устроила такая сумма. В связи с этим «Челси» увеличил предложение.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Мойсес провел 37 поединков, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил десять желтых карточек. Контракт игрока с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.