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«Челси» предложил 80 миллионов за полузащитника

01 Июля 2023 • 09:43 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Как информирует Evening Standard, руководство «пенсионеров» готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста 80 миллионов фунтов.

Ранее столичный клуб предлагал за Кайседо 60 миллионов, однако «Брайтон» не устроила такая сумма. В связи с этим «Челси» увеличил предложение.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Мойсес провел 37 поединков, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил десять желтых карточек. Контракт игрока с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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Манчестерский Иппатий
01 Июля 2023 в 10:08
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