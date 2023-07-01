Раскрыты детали одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

На счет «Манчестер Сити» нелегальным путем поступили 30 миллионов фунтов по ходу сезона-2012/2013. Об этом рапортуют журналисты The Times.

Согласно сведениям источника, неизвестный человек из Абу-Даби сделал два транша по 15 миллионов на счет «горожан». Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от компании Etisalat. В УЕФА же считают, что это замаскированные выплаты от владельцев клуба.

В случае, если вина клуба из Манчестера будет доказана, «горожанам» грозит ряд наказаний, вплоть до снятия очков или исключения из АПЛ.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.