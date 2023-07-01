«Шахтёр» сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ

Этим летом состоится товарищеский поединок между «Шахтёром» и лондонским «Тоттенхэмом». Средства, вырученные с матча, будут отправлены на благотворительность.

Как сообщается на официальном сайте украинского клуба, встреча состоится в Лондоне 6 августа. Стоимость билетов на поединок составит 25 фунтов стерлингов для взрослых и 5 фунтов стерлингов для детей до 18 лет.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Шахтёр» стал чемпионом Украинской премьер-лиги. «Тоттенхэм», в свою очередь, неудачно выступил в прошлом розыгрыше чемпионата Англии. Столичный коллектив финишировал лишь на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.