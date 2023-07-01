Джеррард нашёл новый клуб

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард близок к трудоустройству в Саудовской Аравии, об этом рапортуют журналисты Ariyadhiah.

Как стало известно источнику, в услугах специалиста заинтересован клуб «Аль-Иттифак». Стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового договора. 43-летний англичанин будет тренировать команду в следующем сезоне. Официально о сделке между сторонами будет объявлено в ближайшие несколько дней.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

Последним местом работы Джеррарда была бирмингемская «Астон Вилла».