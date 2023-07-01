Пулишич готов играть только за один клуб

Вингер сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич определился, где намерен продолжить карьеру. Как сообщает Tuttomercatoweb, американский полузащитник видит себя только в «Милане».

Пулишич намерен перейти в миланский коллектив, чтобы получать больше игровой практики. Лондонский клуб готов продать Кристиана, если «россонери» заплатят за его трансфер 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 30 встречах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи. Его трудовое соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2024 года.