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Стало известно, какую сумму готов предложить «Манчестер Юнайтед» за Онана

01 Июля 2023 • 02:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение «Интеру» по трансферу Андре Онана.

Интерес к 27-летнему голкиперу со стороны «красных дьяволов» подтвердил гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта. По сведениям Sky Sport, английский гранд скоро сделает первое официальное предложение по камерунцу на сумму в 50 млн евро плюс бонусы. Велика вероятность, что «Интер» устроят такие условия.

Контракт Андре Онана с миланским клубом действует до 2027 года. В минувшей кампании вратарь провёл за команду Симоне Индзаги 41 матч во всех соревнованиях, пропустив 36 голов и 19 раз сыграв «на ноль».

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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