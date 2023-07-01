Стало известно, какую сумму готов предложить «Манчестер Юнайтед» за Онана

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение «Интеру» по трансферу Андре Онана.

Интерес к 27-летнему голкиперу со стороны «красных дьяволов» подтвердил гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта. По сведениям Sky Sport, английский гранд скоро сделает первое официальное предложение по камерунцу на сумму в 50 млн евро плюс бонусы. Велика вероятность, что «Интер» устроят такие условия.

Контракт Андре Онана с миланским клубом действует до 2027 года. В минувшей кампании вратарь провёл за команду Симоне Индзаги 41 матч во всех соревнованиях, пропустив 36 голов и 19 раз сыграв «на ноль».