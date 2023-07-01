Лофтус-Чик попрощался с «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, перешедший в «Милан», выступил с обращением к болельщикам лондонского клуба.

27-летний футболист находился с системе «Челси» с 2004 года. На его счету 155 поединков за первую команду «синих».

«Я прибыл в «Челси», когда мне было восемь лет, и для меня не было ничего более приятного, чем выступать за этот клуб на взрослом уровне после окончания академии.

Трудно расставаться со многими людьми, которые помогли мне сформироваться в футбольном и личностном плане. Здесь я превратился из мальчика в мужчину.

Играть в «Челси» всегда было моей мечтой, и я никогда не забуду те успехи, которые пережил вместе с командой за весь этот период», – написал в социальных сетях Лофтус-Чик.