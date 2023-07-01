Агент: «Трансфер Тонали в «Ньюкасл» – правильное решение для всех»

Агент Сандро Тонали поделился мыслями о переходе своего клиента в «Ньюкасл».

«Милан» согласился продать полузащитника в английский клуб, что, как ожидается, будет подтверждено официально в ближайшие дни. Сумма трансфера оценивается примерно в 80 млн евро.

«Сначала было непросто объяснить Сандро суть проекта «Ньюкасла», но он умён, поэтому быстро всё понял. Мы нашли лучшее решение и для «Милана», и для футболиста – он получит опыт игры в Премьер-лиге, которую можно считать футбольным аналогом НБА», – заявил в интервью SportItalia агент Беппе Ризо, представляющий интересы Сандро Тонали.