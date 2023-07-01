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Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Аспиликуэты в «Интер»

01 Июля 2023 • 00:47 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что клуб надеялся усилиться защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.

Несколькими днями ранее 33-летний испанец дал устное согласие на переход в «Интер», однако в пятницу игрока перехватил мадридский «Атлетико».

«Не стану скрывать, что Аспиликуэта очень привлёк нас своими техническими данными, личными качествами и лидерским характером, но он получил предложение из Испании, которое его соблазнило», – заявил в интервью Sky Sport Маротта.

Сесар Аспиликуэта подпишет с «Атлетико» двухлетний контракт, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Атлетико Мадрид Джузеппе Маротта Сесар Аспиликуэта трансферы футбола - лето 2023
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