Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Аспиликуэты в «Интер»

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что клуб надеялся усилиться защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.

Несколькими днями ранее 33-летний испанец дал устное согласие на переход в «Интер», однако в пятницу игрока перехватил мадридский «Атлетико».

«Не стану скрывать, что Аспиликуэта очень привлёк нас своими техническими данными, личными качествами и лидерским характером, но он получил предложение из Испании, которое его соблазнило», – заявил в интервью Sky Sport Маротта.

Сесар Аспиликуэта подпишет с «Атлетико» двухлетний контракт, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо.