Фердинанд: «В «Челси» слишком мало полузащитников»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Челси» нужно усилить среднюю линию.

За последнее время ряды «синих» покинули Н'Голо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик, перешедшие в «Аль-Иттихад», «Манчестер Сити» и «Милан» соответственно. Вопросом времени считается и переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас у «Челси» очень мало полузащитников. В команде восемь или девять атакующих игроков, но никакого баланса нет, так как центр полузащиты теперь пустует. Будет интересно последить за тем, кто будет подписан на эту позицию, кто составит связку с Энцо Фернандесом в новом сезоне», – приводит Daily Mail слова знаменитого экс-защитника сборной Англии.