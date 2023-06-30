Маротта: «Интер» ждёт от «Манчестер Юнайтед» официального предложения по Онана»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к голкиперу Андре Онана.

«Красные дьяволы» рассматривают 27-летнего камерунского вратаря в качестве потенциального сменщика Давида де Хеа, который может покинуть клуб на правах свободного агента.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что заинтересован в подписании Онана, – признался Маротта, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Мы ждём, что официальное предложение поступит в ближайшие дни, и сразу после этого мы решим, как действовать дальше», – поведал гендиректор «нерадзурри».