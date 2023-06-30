Трансфер Тонали в «Ньюкасл» будет официально подтверждён в субботу

Полузащитник Сандро Тонали сменит «Милан» на «Ньюкасл».

На прошлой неделе клубы согласовали трансфер, по условиям которого «россонери» получат порядка 80 млн евро с учётом бонусов. По информации издания Calciomercato, переход будет подтверждён официально уже в субботу. Контракт 23-летнего итальянца с «Ньюкаслом», напомним, рассчитан до середины 2028 года.

Сандро Тонали провёл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах минувшей кампании. В активе хавбека два забитых мяча и десять результативных передач. Цвета миланского гранда игрок пополнил в 2020 году, перебравшись из «Брешии».