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Трансфер Тонали в «Ньюкасл» будет официально подтверждён в субботу

30 Июня 2023 • 23:06 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Полузащитник Сандро Тонали сменит «Милан» на «Ньюкасл».

На прошлой неделе клубы согласовали трансфер, по условиям которого «россонери» получат порядка 80 млн евро с учётом бонусов. По информации издания Calciomercato, переход будет подтверждён официально уже в субботу. Контракт 23-летнего итальянца с «Ньюкаслом», напомним, рассчитан до середины 2028 года.

Сандро Тонали провёл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах минувшей кампании. В активе хавбека два забитых мяча и десять результативных передач. Цвета миланского гранда игрок пополнил в 2020 году, перебравшись из «Брешии».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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