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Оршич перешёл в «Трабзонспор» из «Саутгемптона» официально

30 Июня 2023 • 22:53 Комментировать

Хорватский игрок атаки «Саутгемптона» Мислав Оршич продолжит карьеру в одном из сильнейших турецких клубов – в «Трабзонспоре». О переходе игрока сообщает пресс-служба «святых».

Напомним, что Оршич перебрался в «Саутгемптон» минувшей зимой, заключив контракт на 2,5 года. Однако хорват не смог помочь новому клубу не вылететь из АПЛ, «святые» безнадёжно заняли последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Более того, Оршич практически не выходил в Англии на футбольное поле. На его счету лишь пять проведённых официальных матчей, где он не отметился голами и голевыми передачами. Всего один из этих матчей – в рамках АПЛ.

Сумма трансфера, по данным Transfermarkt – 2,4 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Трабзонспор Мислав Оршич трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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