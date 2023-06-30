Хорватский игрок атаки «Саутгемптона» Мислав Оршич продолжит карьеру в одном из сильнейших турецких клубов – в «Трабзонспоре». О переходе игрока сообщает пресс-служба «святых».

Напомним, что Оршич перебрался в «Саутгемптон» минувшей зимой, заключив контракт на 2,5 года. Однако хорват не смог помочь новому клубу не вылететь из АПЛ, «святые» безнадёжно заняли последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Более того, Оршич практически не выходил в Англии на футбольное поле. На его счету лишь пять проведённых официальных матчей, где он не отметился голами и голевыми передачами. Всего один из этих матчей – в рамках АПЛ.

Сумма трансфера, по данным Transfermarkt – 2,4 млн евро.