Аспиликуэта переходит в «Атлетико»

Правый защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

О планах «матрасников» заполучить 33-летнего игрока стало известно совсем недавно. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, теперь стороны полностью согласовали контракт, рассчитанный на два года. «Челси» позволит своему капитану уйти в качестве свободного агента, несмотря на действующий до следующего года контракт. Переход будет подтверждён официально уже скоро.

Сесар Аспиликуэта провёл 508 матчей за «Челси» с момента переезда в Лондон в 2012 году, отметившись 17 забитыми мячами и 56 голевыми передачами.