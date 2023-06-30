«Интер» выбыл из борьбы за Аспиликуэту

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не перейдёт в миланский «Интер».

Как стало известно из авторитетных источников, испанец склоняется к переходу в мадридский «Атлетико», несмотря на достигнутую ранее устную договорённость с «Интером». По информации инсайдера Джанлуки да Марцио, теперь «нерадзурри» окончательно выбыли из гонки за 33-летним капитаном «Челси». Сделка с «матрасниками» почти неизбежна.

Сесар Аспиликуэта перейдёт в «Атлетико» в качестве свободного агента, так как его контракт с «Челси» будет аннулировал. Цвета «синих» защитник представлял на протяжении 12 лет.