«Аль-Наср» сделал Зиешу новое предложение после проваленного медосмотра

«Аль-Наср» не оставляет попыток подписать атакующего полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

Недавно стало известно, что переход марокканца в саудовский клуб сорвался – у игрока были выявлены серьёзные проблемы с коленом во время прохождения медосмотра. По сведениям Бена Джейкобса, «Аль-Наср» сделал Зиешу новое предложение, но предложил гораздо менее выгодные контрактные условия – зарплата была сокращена на 40%. 32-летний футболист не горит желанием принимать такие условия, трансфер крайне маловероятен.

Контракт Хакима Зиеша с «Челси» рассчитан до 2025 года. Стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 16 млн евро.