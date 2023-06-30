«Манчестер Юнайтед» и де Хеа возобновят переговоры на следующей неделе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа скоро получит статус свободного агента.

Действующие соглашение испанца истекает 30 июня, и стороны, как и ожидалось, не успеют договориться о новом контракте. Тем не менее, как сообщает Sky Sports, переговоры будут возобновлены уже совсем скоро – на следующей неделе. В настоящий момент 32-летний испанец находится в отпуске, и клуб не хочет его прерывать.

Давид де Хеа принадлежит «красным дьяволам» с 2011 года. В минувшей кампании он отыграл 58 матчей во всех турнирах, пропустив в них 61 мяч и 25 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.