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«Манчестер Юнайтед» и де Хеа возобновят переговоры на следующей неделе

30 Июня 2023 • 21:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа скоро получит статус свободного агента.

Действующие соглашение испанца истекает 30 июня, и стороны, как и ожидалось, не успеют договориться о новом контракте. Тем не менее, как сообщает Sky Sports, переговоры будут возобновлены уже совсем скоро – на следующей неделе. В настоящий момент 32-летний испанец находится в отпуске, и клуб не хочет его прерывать.

Давид де Хеа принадлежит «красным дьяволам» с 2011 года. В минувшей кампании он отыграл 58 матчей во всех турнирах, пропустив в них 61 мяч и 25 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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