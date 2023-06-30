Защитник Итан Лэрд перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Бирмингем». Об этом «синие» сообщили на своём официальном сайте. Трудовой договор 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Минувший сезон Лэрд провел в «КПР» на правах аренды. В 33 матчах Чемпионшипа он отметился одним забитым мячом и сделал два голевых паса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона «Бирмингем» занял 17-е место в турнирной таблице во втором по силе английском дивизионе. «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьей позиции в АПЛ.