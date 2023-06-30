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Гранд Ла Лиги близок к подписанию Аспиликуэты

30 Июня 2023 • 21:43 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Мадридский «Атлетико» вот-вот перехватит у «Интера» защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.

33-летний футболист уже согласовал условия контракта с «нерадзурри», однако в дело вмешался «Атлетико», о чём в обновлённом отчёте сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Матрасники» быстро продвинулись в переговорах с Аспиликуэтой, и теперь именно мадридцы являются фаворитами в борьбе за игроком. Отмечается, что семья защитника настаивает на возвращении в Испанию.

Сесар Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В прошедшем сезоне он появился на поле 32 раза, а в общей сложности на его счету 508 поединков за «синих» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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