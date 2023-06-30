Гранд Ла Лиги близок к подписанию Аспиликуэты

Мадридский «Атлетико» вот-вот перехватит у «Интера» защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.

33-летний футболист уже согласовал условия контракта с «нерадзурри», однако в дело вмешался «Атлетико», о чём в обновлённом отчёте сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Матрасники» быстро продвинулись в переговорах с Аспиликуэтой, и теперь именно мадридцы являются фаворитами в борьбе за игроком. Отмечается, что семья защитника настаивает на возвращении в Испанию.

Сесар Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В прошедшем сезоне он появился на поле 32 раза, а в общей сложности на его счету 508 поединков за «синих» во всех турнирах.