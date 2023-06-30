Форвард Николас Джексон перешёл из «Вильярреала» в «Челси». Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 37 миллионов евро. Отмечается, что трудовой договор Джексона с «Челси» рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне 22-летний сенегальский форвард принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 лондонский «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.