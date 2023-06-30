Испанский защитник Пабло Мари перебрался из лондонского «Арсенала» в «Монцу» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Напомним, 29-летний футболист провел минувший сезон в «Монце» на правах аренды. Если верить данным в СМИ, трансфер Мари обошелся итальянцам в 6,9 млн евро.

В минувшей кампании игрок сыграл в 31 матче с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона-2022/23 «Монца» заняла 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 52 очка в 38 встречах. Начало нового розыгрыша Серии А запланировано на 19 августа.