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«Монца» выкупила Мари у «Арсенала» — известна сумма трансфера официально

30 Июня 2023 • 21:13 Комментировать (1)

Испанский защитник Пабло Мари перебрался из лондонского «Арсенала» в «Монцу» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Напомним, 29-летний футболист провел минувший сезон в «Монце» на правах аренды. Если верить данным в СМИ, трансфер Мари обошелся итальянцам в 6,9 млн евро.

В минувшей кампании игрок сыграл в 31 матче с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона-2022/23 «Монца» заняла 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 52 очка в 38 встречах. Начало нового розыгрыша Серии А запланировано на 19 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Монца Пабло Мари трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
30 Июня 2023 в 21:20
Прямо скажем - не топ трансфер
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