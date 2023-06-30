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«Ливерпуль» продлил контракт с опытным голкипером официально

30 Июня 2023 • 20:39 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Голкипер «Ливерпуля» Адриан Сан-Мигель остаётся в стане «красных» ещё на один сезон. О продлении контракта с 36-летним вратарём объявляет клубная пресс-служба.

Адриан выступает за «Ливерпуль» уже на протяжении четырёх сезонов – в команде он с лета 2019 года. Однако в сезоне минувшем он вышел на поле лишь один раз – в матче за Суперкубок Англии, в котором пропустил один гол. До перехода в «Ливерпуль» опытный страж ворот выступал в составе лондонского «Вест Хэма» на протяжении шести лет.

Напомним, что основным голкипером мерсисайдцев является бразилец Алиссон Бекер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Адриан Сан-Мигель
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