Голкипер «Ливерпуля» Адриан Сан-Мигель остаётся в стане «красных» ещё на один сезон. О продлении контракта с 36-летним вратарём объявляет клубная пресс-служба.

Адриан выступает за «Ливерпуль» уже на протяжении четырёх сезонов – в команде он с лета 2019 года. Однако в сезоне минувшем он вышел на поле лишь один раз – в матче за Суперкубок Англии, в котором пропустил один гол. До перехода в «Ливерпуль» опытный страж ворот выступал в составе лондонского «Вест Хэма» на протяжении шести лет.

Напомним, что основным голкипером мерсисайдцев является бразилец Алиссон Бекер.