«Манчестер Юнайтед» покидает нидерландский нападающий Ваут Вегхорст. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов». Теперь футболист возвращается в другой клуб Английской премьер-лиги – «Бёрнли», с ним он связан контрактом, который действует ещё два года.

Напомним, что первую половину минувшего сезона Вегхорст провёл в чемпионате Турции, выступая за стамбульский «Бешикташ». Зимой нидерландец перебрался в Англию, где в составе «Манчестер Юнайтед» за 31 выход на поле сумел отличиться лишь двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что «МЮ» покинул другой арендованный игрок – Марсель Забитцер. Он возвращается в «Баварию».

Вегхорст оказался не нужен «Бёрнли» и «Эвертону»