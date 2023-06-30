Австрийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер возвращается в мюнхенскую «Баварию» в связи с истечением срока его аренды. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, что Забитцер провёл в Манчестере вторую половину прошедшего сезона. За этот период ему удалось отличиться тремя голами и ассистам в рамках 18 официальных встреч.

Ранее мы сообщали, что «Бавария» готова продать австрийца текущим летом за сумму в 25 млн евро. Контракт Забитцера с мюнхенцами действует ещё два года – до окончания сезона-2024/25. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.