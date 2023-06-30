Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик перебрался в чемпионат Италии. Новым местом работы 27-летнего футболиста стал «Милан», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение между «россонери» и англичанином рассчитано до середины 2027 года. Ранее в прессе сообщалось, что сумма сделки составит порядка 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Лофтус-Чик провел 25 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» с 70 набранными баллами занял четвертое место в турнирной таблице.